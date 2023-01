Tata Steel is nog altijd een grote werkgever, maar de betekenis van het bedrijf voor de werkgelegenheid is volgens een data-analyse nu veel kleiner dan een paar decennia terug. Het bedrijf Intelligence Group, dat is gespecialiseerd in arbeidsmarktdata, heeft in opdracht van Greenpeace en Urgenda onderzocht hoeveel banen het staalbedrijf in Velsen en IJmuiden oplevert.