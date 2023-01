Premier Mark Rutte hoopt dat de Europese regeringsleiders op een speciale top in Brussel over asielbeleid stappen vooruit kunnen zetten. Maar „met één top los je dit probleem niet op”, zei hij in Brussel waar hij voorbereidende gesprekken voerde met onder anderen Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. De top over ruim twee weken komt er vooral op zijn aandringen.