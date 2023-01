De vrouw die tussen 2019 en 2021 seksuele handelingen verrichte bij zeer jonge kinderen in de regio Eindhoven, was „geen willoos werktuig” in de handen van haar partner, die haar opdracht zou hebben gegeven tot de ontucht. „Ze deed niets tegen haar zin. Dankzij haar ging het zelfs veel verder dan mijn cliënt had gewild”, zei de advocaat van Peter S. dinsdagmorgen in de rechtbank van Den Bosch.