Elke zaterdagmorgen sta ik op de tennisbaan, intussen al zo’n vijftien jaar. Uitsluitend in het herfst- en winterseizoen, maar toch, het blijft sport. In de kring waarin ik opgroeide was dat besmet terrein. Niet dat het dorp van mijn jeugd er zo veel aan deed. Volgens mij was er alleen een voetbalclub, met de illustere naam De Zwerver.