De aandelenbeurs in Tokio is maandag hoger gesloten. Beleggers trokken zich op aan de stevige koerswinsten op Wall Street, waar de recessievrees vrijdag even aan de kant werd geschoven. De beurshandel verliep rustig aangezien de meeste financiële markten in Azië dicht zijn vanwege de viering van het Chinees Nieuwjaar. De beurzen in Shanghai en Shenzhen zijn de hele week gesloten. In Hongkong wordt de handel donderdag hervat.