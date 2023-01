Het rapport waarin een reeks experts waarschuwen voor het toenemende risico op onbeheersbare natuurbranden is „zeer bruikbaar voor de gezamenlijke aanpak” van deze branden, zegt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt momenteel ook een ander advies over bosbranden te wegen. Hierop komt later dit jaar een reactie.