Autofabrikant Ford is van plan om meer dan duizend banen te schrappen in zijn belangrijkste Duitse fabriek in Keulen. Dat meldt het Duitse autoblad Automobilwoche op basis van ingewijden. Maandag zou een grote bijeenkomst zijn belegd voor alle 14.000 werknemers van de vestiging. Dan kan het nieuws bekend worden gemaakt.