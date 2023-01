De wapenleveranties waartoe westerse bondgenoten hebben besloten in het Duitse Ramstein zullen Oekraïne weerbaarder maken tegen de Russische agressie, zegt de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Maar zijn land zal nog steeds moeten strijden om levering van moderne tanks veilig te stellen, benadrukte hij in een videotoespraak nadat een akkoord over het sturen van Duitse Leopard 2-tanks uitbleef.