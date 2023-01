Advocaten: OM negeerde waarschuwingen kroongetuige over gevaar

Mede door de totaal verziekte verhoudingen tussen het Openbaar Ministerie en Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, konden de moorden op B.’s broer Reduan, zijn advocaat Derk Wiersum en zijn vertrouwensman Peter R. de Vries niet worden voorkomen. Na het sluiten van de deal tussen justitie en B. is er volgens de raadslieden Peter Schouten en Onno de Jong niet meer naar de kroongetuige geluisterd, zeiden zij vrijdag in hun pleidooi. B. werd „genegeerd door het OM als het ging om de veiligheid van de mensen om hem heen.”