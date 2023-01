De gasexplosie in Zoetermeer in februari vorig jaar, waardoor drie mensen zwaargewond raakten, kon ontstaan doordat netbeheerder Stedin zijn zaken niet goed op orde had. Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) concludeert vrijdag in een onderzoek dat Stedin „onvoldoende de randvoorwaarden heeft geborgd om een dergelijk voorval te voorkomen” en noemt daarbij verschillende punten die beter moeten.