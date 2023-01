Advocaten kroongetuige: niemand komt ongeschonden uit Marengo

„Niemand komt ongeschonden uit Marengo. Wie daar wel in slaagt, heeft simpelweg extreem geluk.” Dat zei advocaat Onno de Jong vrijdag in de inleiding van het pleidooi voor de kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, Nabil B. Volgens De Jong en zijn collega Peter Schouten heeft B. een heel lange, moeilijke weg afgelegd in het proces, dat volgens hen „door en door vergiftigd is, waar niets gaat zoals het hoort te gaan, waar geen normen en waarden gelden - het zal de geschiedenis ingaan als een voorbeeld van hoe het niet moet.”