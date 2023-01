Een hersenoperatie bij mensen met parkinson waarbij de patiënt normaal wakker moet blijven, kan volgens promovendus Saman Vinke van het Radboudumc in Nijmegen ook onder narcose. Daardoor is het mogelijk om twee in plaats van één zo’n ingreep per dag uit te voeren. Ook lijken vrouwen vaker te kiezen voor de behandeling als deze onder narcose kan.