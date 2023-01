Nog meer plannen met station Sloterdijk in Amsterdam

Nadat in 2019 al werd aangekondigd dat Station Amsterdam Sloterdijk een opknapbeurt zou krijgen, zijn er inmiddels meer plannen rondom het station in het westen van de hoofdstad. Er zal worden gekeken of het stationsgebied ontwikkeld kan worden tot „een modern, groen en levendig gebied” waar je „kunt wonen, werken en verblijven”, werd donderdag bekendgemaakt door onder meer het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de gemeente Amsterdam.