De lokale CDA-fractie in het Gelderse Maasdriel gaat in gesprek met raadslid Sjors Pardoel, die maandagavond een pony achter had gelaten op het terras van een café in Den Bosch. „Dit is geen gedrag dat bij een raadslid hoort”, aldus fractievoorzitter Robert van Dijk na een bericht in het Brabants Dagblad.