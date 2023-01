Werkgevers in streekvervoer vinden staking ‘onbegrijpelijk’

De werkgevers in het streekvervoer vinden het „onbegrijpelijk” dat vakbond FNV voor donderdag en vrijdag een landelijke staking heeft aangekondigd. „We hebben een bovengemiddeld hoog loonbod gedaan. Ook als je kijkt naar de ontwikkelingen van cao-lonen de afgelopen periode en wat er in de vervoersector gebeurt. Ons loonbod van 8 procent voor 2023 is méér dan gemiddeld in Nederland”, reageert Fred Kagie, voorzitter van werkgeversorganisatie VWOV.