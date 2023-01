De totale oppervlakte aan biologische landbouwgrond in Nederland is het afgelopen jaar voor het zevende jaar op rij gegroeid. Dat meldt branchevereniging Bionext op basis van de jaarcijfers van toezichthouder Skal Biocontrole. Ook schakelden meer Nederlandse boeren om naar biologisch dan in voorgaande jaren. Wel loopt Nederland achter op de rest van Europa.