De top van het internationale bedrijfsleven maakt zich zorgen over een afzwakking van de economische groei in de wereld. Volgens een grote studie door advies- en accountantskantoor PwC rekent 73 procent van de 4410 ondervraagde topbestuurders op een afzwakking in de komende twaalf maanden. De grootste zorgpunten in de PwC Global CEO Survey zijn inflatie, macro-economische volatiliteit en geopolitieke onrust.