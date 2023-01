Lonen in cao-afspraken in december weer flink omhoog

De loonsverhogingen die werkgevers en vakbonden in cao’s vastlegden bleven in december op een hoog niveau. Volgens cijfers van AWVN, de belangrijkste adviseur van Nederlandse werkgevers op het vlak van arbeidsvoorwaarden, was de loonstijging in cao’s gemiddeld 6,1 procent. Dat is maar iets onder het record van 6,4 procent dat een maand eerder werd neergezet. Het overeengekomen extra loon stond in beide maanden evenwel niet in verhouding tot de inflatie.