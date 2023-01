Op 11 februari is het honderd jaar geleden dat de Veenkerk in het Drentse dorp Klazienaveen-Noord in gebruik werd genomen. Het kerkje is vooral bekend worden door het boek ”De domeneer van Turfland”, geschreven door Willem de Weerd. Het bouwmateriaal werd grotendeels gefinancierd vanuit de opbrengst van dit boek.