Voor de kust van Egypte is een nieuwe „aanzienlijk” hoeveelheid gas gevonden, meldt het Italiaanse olie- en gasconcern Eni. Het gaat om een vondst in het gasveld Nargis, dat zelf zo’n 1800 vierkante kilometer groot is. Volgens Eni is het gas te winnen met al aanwezige installaties van het bedrijf.