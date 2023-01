Recept: Makronen

Een lekker koekje bij de thee is in alle jaargetijden een aanlokkelijk idee. Ze zelf bakken kan natuurlijk in alle seizoenen. Maar het is misschien wel bij uitstek een prettige bezigheid voor de koude maanden van het jaar. Preciezer: voor als je wat in mineur dreigt te raken door de grauwheid en de guurheid buiten, die dag na dag het beeld bepalen. En die misschien ook wel wat naar binnen sluipen, letterlijk of figuurlijk. Als je een schulp had –of er een wist te vinden– zou je erin wegkruipen.