Is de wereld toch een klein beetje maakbaar?

Een van de grootste maatschappelijke schisma’s van dit moment, en mogelijk ook van de jaren die nog gaan komen, is het klimaat. Nu zou je daarover gemakkelijk een hele serie afleveringen van deze rubriek kunnen vullen, want het thema is immers buitengewoon veelomvattend. Maar het is altijd goed om grote problemen klein te maken door één deelthema onder de loep te nemen. Bijvoorbeeld dat van linkse klimaatgekkies en hun maakbaarheidsdenken. Want zijn die gekkies wel zo gek als wordt verondersteld?