Rijkswaterstaat start maandag met grondonderzoek bij de Prinses Margriettunnel in de snelweg A7 tussen Joure en Sneek in Friesland. Het onderzoek is nodig om een herstelplan te kunnen maken voor het wegdek, dat medio december vorig jaar ineens omhoog kwam. Het snelweggedeelte is sindsdien afgesloten en dat kan nog maanden gaan duren, aldus de wegbeheerder.