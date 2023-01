De Duitse economie is vorig jaar met 1,9 procent gegroeid. De grootste economie van de eurozone is daarmee veerkrachtiger gebleken dan verwacht. Economen hadden vooraf gerekend op een groeicijfer van 1,8 procent. In 2021 kende de belangrijke handelspartner van Nederland nog een economische groei van 2,6 procent.