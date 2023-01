De voortvluchtige Catalaanse onafhankelijkheidsleider Carles Puigdemont hoeft niet 15 jaar de gevangenis in. Het Spaanse Hooggerechtshof heeft zijn straf teruggebracht naar maximaal vier jaar, na een wetswijziging vorige maand. Puigdemont verblijft nog altijd in België, in zelfverkozen ballingschap om zijn straf te ontlopen.