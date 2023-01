Na het aantreden van de nieuwe colleges van burgemeester en wethouders die in 2022 werden gevormd na de gemeenteraadsverkiezingen zijn zestien wethouders tijdelijk of definitief gestopt om gezondheidsredenen. Dat is een verdubbeling vergeleken met de start van voorgaande collegeperioden, meldt Binnenlands Bestuur op basis van het jaarlijkse wethoudersonderzoek.