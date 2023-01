In Nijmegen is een auto door nog onbekende oorzaak op een fietspad beland, heeft daar enkele tientallen meters gereden en fietsers geraakt en is toen uiteindelijk over de kop geslagen. Vier mensen, drie fietsers en de bestuurder van de auto, zijn gewond naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het precies met ze gaat, kan een politiewoordvoerder niet zeggen.