Een 24-uursstaking door Belgische cipiers zorgt voor verstoringen in de gevangenissen. Doordat er te weinig personeel in de gevangenissen van Gent, Mechelen en Marche is komen opdagen sinds de staking gisteravond begon, worden politieagenten ingezet om de minimale dienstverlening te verzekeren, aldus het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen.