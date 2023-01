Begrafenis Constantijn II is privé en op koninklijk landgoed

De begrafenis van de laatste koning van Griekenland, Constantijn II, is volgens de regering een privéaangelegenheid en van een staatsbegrafenis kan geen sprake zijn. Constantijn was geen populair figuur in het land dat al sinds 1973 een republiek is. Hij wordt begraven op een voormalig koninklijk landgoed, Tatoi, aan de noordrand van Athene, waar de koninklijke familie een zomerpaleis had. De regering stuurt enkel een minister naar de begrafenis, cultuurminister Lina Mendoni. Het is nog niet bekendgemaakt wanneer de uitvaart zal zijn.