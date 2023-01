Voor het eerst hebben meer huishoudens een internet-, televisie- of vast telefoonabonnement via glasvezel dan via koper. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) liepen in het derde kwartaal van vorig jaar bijna 2,4 miljoen abonnementen via het snelle glasvezel, iets meer dan via het oude en in gebruik afnemende koper. Via kabel is nog altijd verreweg de meest gebruikte abonnementsvorm, maar ook die verliest aan populariteit.