Virgin Orbit, het ruimtevaartbedrijf van de bekende Britse zakenman en miljardair Richard Branson, moest dinsdag een flink verlies slikken op de aandelenbeurzen in New York na de mislukte eerste lancering van een ruimteraket vanuit West-Europa door het bedrijf. De lancering vond maandagavond plaats in het zuidwesten van Engeland.