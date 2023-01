Topman Trump Organization krijgt celstraf voor belastingfraude

Financieel topman Allen Weisselberg van The Trump Organization moet vijf maanden de gevangenis in omdat hij belastingfraude heeft gepleegd. De CFO van het het onroerendgoedbedrijf van Donald Trump en diens familie gaf afgelopen zomer al toe dat The Trump Organization jarenlang belasting ontdook door hem en andere werknemers te belonen met extraatjes als huisvesting, privéonderwijs en auto’s die buiten de boeken werden gehouden.