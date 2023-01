De inflatie in Oekraïne is vorig jaar gestegen naar gemiddeld 26,6 procent als gevolg van de Russische invasie in het land. Dat meldde het Oekraïense statistiekbureau. Daarmee viel de inflatie wel lager uit dan verwacht, want er was gerekend op een stijging van tot wel 30 procent. In 2021 kwam de inflatie nog uit op 10 procent.