Het wetenschapsmuseum Boerhaave in Leiden heeft vanaf 18 april een tentoonstelling over de microscopen en het wetenschappelijke werk van Antoni van Leeuwenhoek, de bedenker van de microscoop. Het is in 2023 350 jaar geleden dat Van Leeuwenhoek de microscoop uitvond. De tentoonstelling loopt tot 7 januari 2024.