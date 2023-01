Franse premier presenteert plan hervorming pensioenstelsel

De Franse premier Elisabeth Borne presenteert dinsdag de plannen van de regering voor de al vele jaren fel omstreden hervorming van het pensioenstelsel. Onderdeel is het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd van 62 naar 64 of 65 jaar. Borne en haar chef president Emmanuel Macron zijn hun meerderheid in het parlement kwijtgeraakt en hebben bondgenoten in de volksvertegenwoordiging nodig om de ambitie van de president te realiseren.