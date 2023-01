De eerste lancering van een ruimteraket vanuit West-Europa lijkt na een foutloze start alsnog mislukt. Ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit meldt dat het er niet in is geslaagd een raket met satellieten in een baan om de aarde te brengen. De lancering vond maandagavond (plaatselijke tijd) plaats in het zuidwesten van Engeland.