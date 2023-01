De langverwachte memoires van de Britse prins Harry zijn vanaf dinsdag wereldwijd verkrijgbaar. In het boek Spare, dat ‘reserve’ betekent en waarvan vorige week al enkele passages uitlekten, deelt Harry zijn persoonlijke ervaringen, geeft hij zijn mening over andere leden van het Britse koningshuis en gaat hij in op beweringen die over hem en zijn vrouw Meghan zijn gedaan.