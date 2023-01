Bolsonaro met buikpijn opgenomen in Amerikaans ziekenhuis

De Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro is opgenomen in een Amerikaans ziekenhuis. De Braziliaanse krant O Globo schrijft dat Bolsonaro pijn aan zijn buik heeft. Het nieuws komt een dag nadat zijn aanhangers verschillende overheidsgebouwen in de hoofdstad Brasilia hebben bestormd. De voormalige president verblijft sinds ruim een week in Florida. Zijn vrouw Michelle heeft de ziekenhuisopname van haar man bevestigd.