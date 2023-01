Gasunie wil dat partijen die betrokken zijn bij de bouw van een nieuwe stikstofinstallatie in het Groningse Zuidbroek zorgen voor een „nette afronding” van het project. Gasunie zegt namelijk dit weekend geïnformeerd te zijn door het bedrijf Air Products dat het contract met onderaannemer Ballast Nedam Industriebouw is beëindigd. De installatie is al bijna helemaal klaar.