Enkele tientallen mensen hebben zaterdagmiddag gedemonstreerd voor de deur van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag tegen executies in Iran. Zaterdagochtend werd bekend dat het land twee jongemannen (20 en 22 jaar oud) had opgehangen. De twee waren volgens het regime in Teheran betrokken bij de moord op een militair tijdens een demonstratie.