De topman van Stellantis, het autoconcern achter onder meer Opel, Peugeot en Fiat, is bang dat Europeanen in de toekomst massaal Chinese auto’s gaan kopen. Op de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas heeft hij de Europese Unie daarom opgeroepen om de Europese auto-industrie beter te beschermen tegen de opkomende concurrentie uit China.