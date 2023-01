De Nelson Mandelabrug in Zoetermeer blijft langer dicht. De brug over de A12 en een spoor van ProRail zou weer opengaan op 15 januari, maar de werkzaamheden duren langer dan verwacht. Wanneer de brug exact open kan is nog niet bekend, de gemeente hoopt dat de werkzaamheden in januari klaar zijn. Het NS-station van Zoetermeer blijft tot die tijd onbereikbaar en dus gesloten.