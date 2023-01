VN: wereldwijde voedselprijzen opnieuw gedaald in december

De wereldwijde prijzen van voedsel zijn in december voor de negende maand op rij gedaald, meldt de Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). De voedselprijsindex van de FAO, die vijf belangrijke basisproducten volgt, zakte in december met 1,9 procent vergeleken met een maand eerder. Door de daling liggen de wereldwijde voedselprijzen 1 procent onder het niveau van eind 2021. Dat is de eerste jaarlijkse daling sinds 2018.