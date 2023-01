De uitspraken van de Britse prins Harry in zijn nieuw te verschijnen boek over zijn tijd in Afghanistan zijn niet goed gevallen bij de Taliban. Anas Haqqani, een belangrijk figuur binnen het Afghaanse regime, reageert via Twitter op Harry’s bewering dat hij daar 25 mensen heeft vermoord en spreekt van oorlogsmisdaden. „Zij waren geen schaakstukken, zij waren mensen.”