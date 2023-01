In een schuur bij een woning aan de Opperstraat in het Noord-Brabantse Oud Gastel heeft de politie donderdag een illegaal vuurwerkfabriekje en hennepkwekerij aangetroffen. Volgens de politie was de situatie daar zo gevaarlijk dat de Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd opgeroepen. Niemand is aangehouden, meldt de politie vrijdagochtend.