ANVR praat nog met Schiphol over schade, rechtszaak blijft optie

De reisbranche is nog steeds in overleg met Schiphol over de geleden schade door de problemen op de luchthaven afgelopen jaar. Die moet Schiphol vergoeden, zei ANVR-voorzitter Arjan Kers donderdag tijdens de nieuwjaarsborrel van de branchevereniging. „De schade bij reisbedrijven is fors, maar de reissector wist met klantgerichtheid en creativiteit de schade voor Schiphol sterk te beperken”, aldus Kers. „Wat overblijft moet Schiphol vergoeden. Zo niet, dan komt er een rechtszaak.” Kers voegde toe dat de juridische weg niet zijn voorkeur heeft. „Maar die gaan we niet uit de weg.