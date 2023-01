Het Nationale Park De Hoge Veluwe probeert de inheemse wilde appel voor Nederland te behouden. Er groeien nog maar heel weinig exemplaren van deze boomsoort op enkele plekken in Nederland. De Hoge Veluwe heeft nu enkele tientallen bomen gekweekt uit zaadjes van de eigen wilde appels. In de afgelopen weken zijn 72 tweejarige appelboompjes in het park aangeplant.