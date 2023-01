De reis naar Marokko door de buitenlandcoördinator van de Europese Unie, Josep Borrell, deze week moet doorgaan, aldus zijn woordvoerder. Marokko is betrokken bij het omkopingsschandaal van het Europees Parlement, samen met Qatar. De zaak is bekend als Qatargate en gaat over het kopen van invloed in het Europees Parlement door Qatar en Marokko.