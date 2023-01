De Nederlandse staat moet in crisis- en oorlogstijd kunnen afdwingen dat defensiebedrijven meer gaan produceren. Daarvoor pleit Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim in NRC. Hij wil onderzocht hebben hoe de (nood)wetgeving kan worden aangepast om te voorkomen dat Nederland in eventuele oorlogstijd zonder munitie komt te zitten.