Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, bekend van Thuisbezorgd.nl, was dinsdag een grote winnaar op de beurs in Amsterdam. Het aandeel moest vorig jaar nog flink aan waarde inleveren, maar juist aandelen die vorig jaar uit de gratie waren laten nu een duidelijk koersherstel zien. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de Zwitserse bank Credit Suisse en het Duitse maaltijdpakkettenbedrijf HelloFresh.